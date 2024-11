Alençon. 35kg de cannabis, 5kg d'héroïne : les résultats encourageants du "plan crack"

Des résultats "encourageants", c'est le bilan fait par le comité de pilotage, réuni le 22 octobre et co-présidé par le préfet de l'Orne, la procureure près le tribunal judiciaire d'Alençon et le maire d'Alençon, concernant le "plan crack" lancé il y a près de 2 ans. Ce plan visait à répondre à l'émergence de cette drogue sur la Communauté urbaine, en apportant une réponse dure avec les trafiquants et forte pour la prévention des usages et la prise en charge des toxicomanes.

Deux réseaux et quatre points de deal démantelés

Sur le volet répressif, un "pilonnage" quotidien des points de deals est réalisé par les forces de police, notamment grâce à la création d'un second groupe de Brigade anticriminalité (BAC) à Alençon en janvier 2023. Depuis cette date, deux réseaux significatifs et quatre points de deal y ont été démantelés. Au total, 34 personnes ont été condamnées et des saisies records ont été réalisées : 35kg de cannabis, 5,1kg d'héroïne, 2,15kg de cocaïne et 548g de crack.

Sur le volet préventif, les associations Drog'Aide 61, Addictions France, La Croix-Rouge et Entraid'Addict61 sont mobilisées afin de prévenir les pratiques addictives en direction des publics vulnérables, notamment les lycéens, étudiants et personnes sans domicile fixe. Une convention de partenariat a également été signée entre les bailleurs sociaux, l'Etat, l'autorité judiciaire et les forces de sécurité intérieure pour faciliter les procédures de résiliation de bail et d'expulsion pour troubles de jouissance des personnes impliquées dans la délinquance et le trafic des stupéfiants.

"La mobilisation se poursuit et se poursuivra aussi longtemps que nécessaire", assure la préfecture.