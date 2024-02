Orne. 9kg de drogue saisis, 15 interpellations : le bilan de l'opération de gendarmerie "Place nette"

735 militaires, dont 430 de l'Orne, des enquêteurs de Caen, plusieurs équipes cynophiles et même un hélicoptère : des moyens inédits ont été mobilisés du lundi 12 au jeudi 15 février dans l'Orne pour une vaste opération de gendarmerie. Cette opération baptisée "Place nette" a dans un premier temps permis de lutter contre la criminalité organisée et les trafics de stupéfiants.

Des jeux à gratter pour gagner de la résine de cannabis

Dans le cadre d'une enquête judiciaire, 257 gendarmes ont été mobilisés à L'Aigle et dans les communes alentour lundi. Ils y ont démantelé un réseau de trafic de stupéfiants. 15 personnes ont été interpellées et 56 perquisitions ont été réalisées avec des saisies importantes pour le secteur : 7kg de résine de cannabis, 1,8kg d'herbe de cannabis, 242g de cocaïne, 126 paquets de cigarettes de contrebande, 14 pots de tabac de 125g et 10 635€ en liquide. La valeur totale estimée pour ces stupéfiants et cigarettes s'élève à 47 720€.

Les gendarmes ont également retrouvé divers objets relatifs au trafic de drogue comme des balances de précision et des sachets de conditionnement, ainsi que des jeux à gratter identiques à ceux de la Française des jeux. Seule différence : de la résine de cannabis était à gagner. Une façon de fidéliser la clientèle selon la procureure d'Alençon, Laetitia Mirande.

Près de 2 300 véhicules contrôlés en quatre jours

La seconde partie de l'opération consistait en une action de sécurisation et de contrôle sur un territoire élargi. Les militaires étaient engagés sur l'ensemble du département. Ils ont contrôlé près de 2 300 véhicules sur les routes de l'Orne en l'espace de quatre jours. 99 contraventions ont été délivrées et une voiture a été mise en fourrière.

A la Ferté-Macé, les gendarmes ont réalisé une vingtaine de fouilles de caves et parties communes. Une personne a été mise en garde à vue à l'issue de cette opération anti-délinquance. Enfin, trois sociétés et 39 personnes ont été contrôlées. Deux infractions pour travail dissimulé ont été relevées.

D'autres opérations de grande ampleur sont prévues dans l'Orne cette année.