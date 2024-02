L'Aigle. Importante opération antidrogue : 14 personnes en garde à vue et une saisie importante

Une importante opération de gendarmerie en cours dans l'Orne. Près de 250 militaires, huit équipes cynophiles et un hélicoptère ont été mobilisés à L'Aigle et dans les communes alentour lundi 12 février. Le groupement de gendarmerie départementale de l'Orne a déclenché dans la matinée l'opération "Place Nette 61".

Il s'agit d'une vaste opération de lutte contre la criminalité organisée et les trafics de tous types. Plusieurs dispositifs de contrôle de zone sont mis en place pour déstabiliser la délinquance et rassurer la population. L'opération va s'étendre à l'ensemble du département cette semaine.

Plusieurs kilos de drogue saisis

14 individus ont été placés en garde à vue à l'issue de l'opération. "Les objectifs principaux ont tous été interpellés", souligne Pierre-Olivier Benech, colonel de la gendarmerie de l'Orne.

Les militaires ont saisi plus de 6kg de résine de cannabis, 1kg d'herbe de cannabis, 220g de cocaïne, six mortiers d'artifice, un pistolet airsoft et un coffre avec des bijoux "très probablement liés à un cambriolage".