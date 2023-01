Alençon. La seconde Brigade anticriminalité est désormais opérationnelle

À Alençon, la seconde unité de Brigade anticriminalité (BAC) est désormais opérationnelle. Celle-ci avait été annoncée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à la fin du mois d'octobre 2022, dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation de crack, alors que le Premier ministre Jean Castex était venu le 2 mars précédent à Alençon, présider un comité interministériel de lutte contre les stupéfiants en compagnie des ministres Darmanin pour l'Intérieur et Dupont-Moretti pour la Justice.

Mercredi 4 janvier au soir, le préfet de l'Orne Sébastien Jallet est allé rencontrer les trois nouveaux policiers qui composent cette seconde brigade, "des policiers d'élite, qui répondent à des qualifications, des aptitudes physiques et à une maîtrise des situations dangereuses", avait expliqué le représentant de l'État en novembre 2022. À Alençon, huit policiers spécialisés sont désormais sur le terrain, affectés à la recherche de flagrants délits et à la lutte contre la délinquance. Il s'agit là de la première mesure concrète du plan "anti-crack" mis en place par le préfet, le parquet et la mairie d'Alençon.