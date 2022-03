[Photos + vidéo] Alençon. Le Premier ministre Jean Castex en lutte contre le trafic de drogue à Perseigne

Le Premier ministre Jean Castex a passé l'après-midi à Alençon, mercredi 2 mars. Il s'agissait de sa première venue dans le département de l'Orne. Tireurs d'élite sur les toits et quelques selfies avec la population, le Premier ministre, entouré des ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin, de la Justice Éric Dupond-Moretti, et des Comptes publics Olivier Dussopt, a commencé par une visite dans le quartier populaire de Perseigne.

Le Premier ministre à Perseigne après les violences urbaines

Ce quartier a été marqué par plusieurs épisodes de violences urbaines ces derniers mois, avec de nombreux incendies volontaires de véhicules, à la suite de l'arrestation de plusieurs caïds locaux.

Jean Castex en compagnie du maire d'Alençon Joaquim Pueyo, avec en arrière plan la Tour Pascal, haut lieu du deal local.

Jean Castex a pris un long moment pour discuter avec les policiers, pompiers, gendarmes, qui étaient intervenus à ces moments sous les tirs de mortiers. "Il était important pour moi d'entendre comment vous êtes intervenus de manière très professionnelle", leur a-t-il dit, avant de rencontrer des associations de prévention et lutte contre les stupéfiants, qui œuvrent "auprès des plus jeunes, dès douze ans, et avec les parents. Avec le triste constat à Alençon d'une augmentation très importante de la consommation de crack", ont dit leurs représentantes. De 24 passages de consommateurs dans les associations en janvier/février 2020, on en est désormais à 177…

Après Perseigne, un comité interministériel en préfecture

Cette visite interministérielle s'est poursuivie en préfecture de l'Orne, où le Premier ministre a présidé un Comité interministériel de lutte contre les stupéfiants, dont le but est de facilité la communication entre les différents acteurs de la lutte contre la drogue. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et celui de la Santé Olivier Véran y participaient par visioconférence.

Inévitable séance de selfies de la population avec le Premier ministre.

Une ultime étape à l'hôtel de ville d'Alençon

Enfin, l'après-midi ornais de Jean Castex s'est achevé par la signature en mairie d'un Contrat de sécurité intégré avec la Ville d'Alençon, le vingt-septième signé en France. Son but est de renforcer la collaboration, l'échange d'informations entre les acteurs locaux de la sécurité et l'État, associant tous les ministères concernés ainsi que l'autorité judiciaire. Jean Castex y a notamment annoncé l'arrivée de trois policiers supplémentaires, dès le printemps, au commissariat d'Alençon.