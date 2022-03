Orne. Qu'est-ce que ce Comité interministériel de lutte contre les stupéfiants à Alençon ?

"C'est la première fois que le Premier ministre vient dans l'Orne alors qu'il en est à son 340e déplacement", plaisante Florian Kichane, conseiller à Matignon. Ce sera également la première fois pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce mercredi 2 mars. Tous deux seront accompagnés du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, et du ministre des Comptes publics Olivier Dussopt.

Lutte contre les stupéfiants

"Le premier Comité interministériel s'est tenu le 28 mai 2021. La lutte contre la drogue est au cœur des actions du gouvernement", précise Franck Robine, conseiller du Premier ministre. Ce deuxième Comité est "nécessaire pour faire le point sur l'action des différents services comme l'Ofast (office antistups), créé en 2019, pour davantage de fluidité entre police, gendarmerie, douanes".

On prévoit ce mercredi l'annonce d'une augmentation très importante des saisies de drogue en France. En 2020, 3 900 points de deal avaient été recensés en France. Depuis, 10 à 15 % ont été démantelés. De 105 points en Normandie, ils ne sont plus que 75. De 13 dans l'Orne, il n'en reste que 8.

Ce Comité vise à montrer que la lutte est menée sur l'ensemble du territoire, aussi son organisation à Alençon constitue un choix stratégique, le quartier de Perseigne ayant été le théâtre de violences urbaines après l'action de la police en octobre dernier.

Désormais, les mairies seront intégrées dans la lutte contre les stupéfiants : le 27e contrat de sécurité intégré sera signé mercredi, entre l'État et la Ville d'Alençon.

L'objectif est aussi de mettre en valeur les résultats de la prévention : "On travaille sur la prévention, sur la réduction de la demande", explique Nicolas Prisse, président de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues. Et de détailler les campagnes les plus récentes pour s'attaquer à l'image du cannabis comme "Derrière la fumée", sur la trajectoire scolaire des jeunes consommateurs.

Premier résultat tangible, la consommation précoce par les collégiens a baissé de 16,1 à 9,1 % entre 2018 et 2022. Autre campagne sur le risque routier.

Frapper au porte-monnaie

La lutte passe aussi par le porte-monnaie. Amélie Rodriguès, conseillère justice du Premier ministre, explique que "les saisies d'avoirs criminels sont de plus en plus importantes, notamment depuis la création d'agences régionales de recouvrement à Marseille et à Lyon qui ont saisi 36 millions d'euros sur un an". C'est aussi l'amende forfaitaire délictuelle pour les consommateurs : 133 000 ont été infligées en France (144 dans l'Orne) entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021.