Alençon. Cannabis, héroïne, cocaïne, ecstasy… La police réalise l'une des plus importantes saisies de drogue de l'année

"Il s'agit de l'une des saisies les plus importantes de l'année 2023", indique la police de l'Orne. Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 décembre, la brigade anticriminalité (BAC), en patrouille dans le quartier de Perseigne à Alençon, réalise des contrôles. En voyant les policiers, le passager d'un véhicule contrôlé prend la fuite en courant.

• Lire aussi. Alençon. Quel bilan pour l'opération anti-drogue à Perseigne ?

Des mugs publicitaires

Le fuyard est rapidement interpellé et les policiers trouvent sur lui une importante somme d'argent, de la résine de cannabis et un trousseau avec de nombreuses clés. Les policiers perquisitionnent d'abord la cave de son domicile, où ils découvrent 24 plaquettes de résine de cannabis, pour un poids total de 2,4 kilos. Après de minutieuses investigations, les forces de l'ordre trouvent différents points de chute avec 1,3 kilo de résine de cannabis, 500 grammes de cocaïne, 2,3 kilos d'héroïne mais aussi du crack et de l'ecstasy, des emballages destinés au trafic de stupéfiants, des livres de compte ainsi que du matériel de coupe, de pesée et de mise sous vide.

Plus étonnant, des produits publicitaires (dont des mugs), à l'effigie du point de vente de stupéfiants du secteur, ont également été retrouvés dans un logement.

Le mis en cause doit être jugé ce vendredi 22 décembre.