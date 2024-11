Cotentin. Après les drives des supermarchés, découvrez un drive fermier solidaire pour vos courses de produits locaux !

En 2010, une enquête menée par le Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) dans la Hague a révélé un intérêt des habitants pour une alimentation locale et durable. Cette étude a rassemblé des consommateurs, des producteurs ainsi que des associations, donnant naissance à un collectif engagé pour la promotion des circuits courts. Ensemble, ils ont imaginé un projet novateur : un point de vente solidaire dédié aux produits locaux et aux échanges entre habitants.

La création de l'association La Croisée des paniers en 2012

Deux ans plus tard, en juin 2012, l'association La Croisée des paniers a vu le jour. Ses objectifs ? Proposer une large variété de produits fermiers de qualité, tout en tissant des liens entre consommateurs et producteurs de la région. En intégrant le volet solidaire, l'association souhaitait aussi renforcer les liens sociaux et l'entraide sur le territoire de la Hague.

L'association garantit un revenu juste pour les producteurs en leur assurant un prix de vente minimum. De plus, elle s'engage pour une économie locale durable et réduit l'empreinte carbone en privilégiant les produits de proximité.

Une croissance soutenue : le développement du drive fermier

L'association participe activement aux événements locaux, notamment aux marchés de producteurs, et lance alors une formule de "Drive & épicerie". Face à l'engouement croissant, l'année 2016 marque une étape importante pour l'association. Un second point relais est ouvert à Querqueville, facilitant l'accès aux produits locaux pour davantage de consommateurs. Le point de vente de Beaumont-Hague, quant à lui, est au fond du parking prof collège ou parking tennis club.

Bien plus qu'un drive : un espace d'échange et de partage

La Croisée des paniers ne se limite pas à une simple vente de produits fermiers. Elle propose aux habitants une expérience conviviale, avec :

Des dégustations de produits en présence des producteurs.

Une boîte à livres en libre accès pour échanger des lectures.

Des visites de fermes pour mieux comprendre le travail agricole.

Des animations variées pour petits et grands.

Comment ça fonctionne ?

Pour profiter des produits, il suffit de devenir adhérent de l'association. Les commandes se passent chaque semaine : les adhérents peuvent valider leur panier en ligne jusqu'à 14h le mardi, pour un retrait le vendredi dans le point relais de leur choix, à Beaumont-Hague ou Querqueville. Pour les achats de dernière minute, une épicerie en libre-service reste à disposition.

