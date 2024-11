Festival. Direction Mondeville sur rire pour faire le plein d'humour

Jusqu'au dimanche 17 novembre, attendez-vous à une bonne dose de rigolade ! En effet, Mondeville sur rire, le festival de l'humour, revient pour sa 17e édition ! A cette occasion, de nombreux spectacles sont prévus, notamment au P'tit Coin, le premier café-théâtre normand, et au carrefour socio-culturel Mondeville Animation.

Petites jauges et convivialité

Pour Jean-Noël Briand, directeur de Mondeville Animation, ces lieux ont une importance particulière, puisqu'ils permettent depuis 17 ans de préserver un accueil restreint et de "cultiver la convivialité". Il ajoute que des petites salles invitent à "une proximité réelle avec les artistes", évoquant même des rencontres fréquentes avec le public après les spectacles.

Des spectacles pour tous

Une autre spécificité du festival, c'est de proposer une programmation variée. "Cette année, le festival reçoit des artistes venus de tous les horizons et pratiquant tous les styles d'humour : humour noir, provocation, émotion, sketch, stand-up…", explique Jean-Noël Briand. Cette semaine, vous pourrez par exemple aller voir le jeune humoriste Julien Ville et son spectacle de stand-up sans langue de bois. Son spectacle aura lieu vendredi 8 novembre à 19h à Mondeville Animation. Le lendemain à 16h, autre lieu, autre ambiance : la médiathèque de Mondeville sera investie par l'Association des lecteurs anonymes, de quoi ravir les amateurs d'humour et de littérature ! Samedi à 18h, le festival proposera un autre format : un apéro concert avec le chanteur Garald Genty, qui mêle musique et jeux de mots.

Le Gala du rire

Un événement "à ne pas manquer", c'est le Gala du rire, samedi soir à 20h à Mondeville Animation. D'après Jean-Noël Briand, "c'est un rendez-vous incontournable, où cinq artistes 'découvertes' proposent pendant 20 minutes leur univers, le tout présenté par Aurore qui mettra à coup sûr le feu dans la salle". Entre absurde, poésie, blagues et jeux de mots, la soirée promet rires et convivialité. "Quand on vient une fois au festival, on devient vite addict à l'ambiance qui règne à Mondeville Animation et au P'tit Coin !", conclut Jean-Noël Briand.

Pratique. Programmation et billetterie sur http://www.mondevilleanimation.org/. Tarifs : jusqu'à 18€.