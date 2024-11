Mesnils-sur-Iton. Manufacture CLUIZEL : le chocolatier au service du cadeau d’entreprise

CLUIZEL : une chocolaterie familiale normande depuis 1948

Au cœur de la Normandie, à Mesnils-sur-Iton (anciennement Damville), la manufacture familiale CLUIZEL élabore ses chocolats depuis 1948. Aujourd’hui, la troisième et la quatrième génération collaborent pour perpétuer ce savoir-faire ancestral, unissant leurs compétences et leur passion pour créer des chocolats d’exception. Les chocolatiers, confiseurs et cacaoféviers de CLUIZEL travaillent chaque jour avec dévouement pour émerveiller les papilles des amateurs de chocolat à travers le monde. Leur maîtrise des techniques artisanales et leur engagement envers la qualité se reflètent dans chaque création, qu’il s’agisse de pralinés, ganaches, caramels ou autres délices. Grâce à cette expertise transmise de génération en génération, CLUIZEL continue de se distinguer sur la scène internationale, offrant des produits qui allient tradition et innovation pour le plus grand plaisir des gourmands.

Ce savoir-faire exceptionnel se retrouve dans les chocolats de Plantation, les coffrets Manufacture et la gamme Les Exclusifs, une gamme premium proposant des chocolats bio et des créations insolites pour une expérience gustative unique. Parmi les nombreuses gourmandises proposées, CLUIZEL enchante nos sens avec ses pralinés, ganaches, caramels, nougats, nougatines et pâtes d’amande, offrant ainsi des plaisirs variés pour tous les goûts. Les best-sellers sont indéniablement les coffrets Manufacture, qui réunissent tout le savoir-faire CLUIZEL grâce à un assortiment de chocolats noirs et au lait, pralinés, ganaches, nougats et caramels. Chaque produit est le résultat d’un processus minutieux, où chaque étape de la fabrication est soigneusement contrôlée pour garantir une qualité irréprochable. Les chocolats de Plantation sont issus de fèves de cacao sélectionnées avec soin, cultivées dans des plantations respectueuses de l’environnement, ce qui ajoute une dimension éthique à la dégustation. Les créations de la gamme Les Exclusifs, quant à elles, surprennent par leur originalité et leur raffinement, offrant des saveurs inédites et des textures variées qui éveillent les sens. Que ce soit pour un moment de plaisir personnel ou pour offrir un cadeau raffiné, les chocolats CLUIZEL sont une invitation à la découverte et à la gourmandise, témoignant du savoir-faire et de la passion qui animent cette maison familiale depuis des générations.

Offrez un cadeau gourmand et unique, personnalisé à l’image de votre entreprise

CLUIZEL a développé une gamme de produits spécialement dédiée aux entreprises désireuses de gâter leurs collaborateurs et leurs clients. Que ce soit pour célébrer une occasion spéciale, renforcer les relations professionnelles ou simplement montrer votre appréciation, les chocolats CLUIZEL sont le choix parfait.

Parce qu’une bonne communication est une communication personnalisée, distinguez votre communication professionnelle avec notre service sur mesure. Imaginez des chocolats en relief portant votre logo, soigneusement présentés dans des coffrets personnalisables. Ces coffrets uniques vous permettent de vous démarquer avec un cadeau sur mesure qui ne laissera personne indifférent.

Les équipes CLUIZEL, adaptables et flexibles, sont prêtes à répondre à toutes vos demandes, qu’il s’agisse de commandes groupées pour un événement d’entreprise ou d’envois individuels pour des cadeaux personnalisés. Nous nous engageons à offrir une expérience client exceptionnelle, en veillant à ce que chaque détail soit parfait.

En choisissant CLUIZEL, vous optez pour l’excellence et l’authenticité. Nos chocolatiers, confiseurs et cacaoféviers mettent tout leur savoir-faire au service de vos besoins, créant des produits qui raviront les papilles et marqueront les esprits. Offrez un cadeau qui reflète les valeurs de votre entreprise et qui saura toucher vos destinataires.

Le Chocolatrium - Musée du Chocolat : 7 Avenue Michel Cluizel, 27240 Mesnils-sur-Iton - chocolatrium@cluizel.com - 02 32 35 20 75

À environ 1h45 de Paris / 1h30 de Rouen / 1h20 de Chartres en voiture

Parking accueillant les bus, voitures et 2 roues