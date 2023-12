[En images] Caen. Avis aux gourmands, Noël approche… Et les chocolatiers s'activent

Difficile de résister face à tant de chocolat… En pleine préparation d'un mois de décembre qui s'annonce chargé pour les chocolatiers, le Caennais Alban Guilmet nous a ouvert les portes de son atelier.

Se réinventer constamment

Chaque année, l'artisan se renouvelle, non sans oublier ses classiques, et opte cette fois-ci sur le thème de la Laponie, et le fameux village du père Noël. Pour l'occasion, ce dernier sera représenté sur sa montagne, avec ses skis. Les rennes ne seront pas oubliés non plus, ni le sapin, garni de pralinés, ou le bonnet de Noël, et ses petites surprises à retrouver à l'intérieur. "On commence à préparer la période dès le mois de juin. C'est souvent via les réseaux sociaux que nous avons nos idées, et on les améliore ensuite en discutant ensemble", explique Alban Guilmet. Des débats, des essais, des ratés, et puis un résultat qui plaît. La production finale démarre en octobre, et la magie de Noël opère.

Le chocolat coule à flots dans la boutique et dans l'atelier, mais à quel point ? Alban Guilmet ne sait pas. "C'est trop compliqué de quantifier la quantité utilisée, mais on parle en tonnes !", assure-t-il. Et toujours avec une grande variété de chocolats, car il aime "travailler avec plusieurs producteurs, afin d'avoir des goûts différents. Chaque chocolat a sa saveur". Et nous aimons les découvrir une par une.