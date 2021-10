Expositions de photos et peintures, spectacles et sports équestres, courses hippiques : le département du Calvados, avec ses 2.661 éleveurs de chevaux et 33.000 équidés de 27 races différentes, va célébrer le cheval du 11 au 28 octobre.

Plus d'infos sur www.equidays.com

Ecoutez ci-dessous Catherine Ménard, organisatrice de l'évènement.