Lillebonne. Salon de la céramique : le rendez-vous incontournable

Le 26e salon de la céramique de Lillebonne aura lieu samedi 16 novembre de 14h à 19h et dimanche 17 novembre de 10h à 18h, à la salle des Aulnes.

Cette année, 34 céramistes exposeront leurs œuvres et feront découvrir leurs différentes techniques aux visiteurs. Ils présenteront à la vente des sculptures, des objets des arts de la table, des luminaires, de la décoration et même des bijoux. De quoi commencer vos emplettes pour les fêtes de Noël !

En plus d'admirer de belles pièces, le public pourra s'initier à l'art de la céramique en testant les techniques du tournage et du modelage ou encore assister à une démonstration de fabrication de jarre "à la corde". Des animations pour les enfants sont aussi proposées gratuitement et sans inscription.

