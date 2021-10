Lillebonne. Seine-Maritime : il crée des bijoux en bois

À Lillebonne (Seine-Maritime), un jeune homme de 31 ans s'est lancé un défi : allier et vivre de ses deux passions, le bois et le design. Gaël Castanet a ouvert "WoodWorkerShop", son atelier d'ébénisterie, en octobre 2017. Son parcours est pour le moins atypique. Après un Bac S, il se lance dans des études de pharmacie. Mais ce n'est pas sa voie. Il va abandonner pour réaliser un CAP ébénisterie, puis un Bac Pro en alternance (à l'atelier Servo à Rouen).

Pour compléter ses compétences, il passera également un BTS Design des produits à Paris. Fort de cette formation et après un voyage d'un an en Australie, Gaël Castanet a donc décidé de se lancer dans la vie professionnelle, en indépendant, pour mettre en valeur ses créations.

• BONUS : le reportage Tendance Ouest



Gaël Castanet : ébéniste à Lillebonne. Impossible de lire le son.

Un nœud de papillon en bois

Les nœuds papillon en bois : une exclusivité de Gaël Castanet. - Gilles Anthoine

Son atelier d'ébénisterie a ouvert ses portes le 28 octobre 2017 à Lillebonne. Il propose de la restauration de meubles et de la création de meubles sur mesure. Autre activité : la création de bijoux en bois qui lui permet d'exprimer sa créativité. Sa marque de fabrique : un nœud papillon en bois. Il a d'ailleurs breveté sa création. Ces nœuds papillon et ses bijoux sont vendus dans une boutique de créateurs au Havre ("C'est rien bien ! C'est fait main !", avenue René Coty).

Des établis et du matériel sont à la disposition des clients. - Gilles Anthoine

Gaël Castanet veut également partager sa passion. Il propose des cours (notamment le samedi matin) et met à disposition du matériel et des établis. Il est possible de travailler avec des outils professionnels et de bénéficier des conseils d'un ébéniste.

Pratique. "WoodWorkerShop" Atelier 4, parc d'activité du Manoir, rue des roseaux à Lillebonne. Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h30 à 19h – vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 18h – samedi de 10h à midi et de 13h30 à 17h.

A LIRE AUSSI.

Artméta : les meubles "made in Manche" de Rachel

Calvados : Xavier Leprettre transmet sa passion du bois aux jeunes talents