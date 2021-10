Foire Saint-Romain : la mairie et les forains enfin d'accord

Après de longs mois de discussions et de négociations, les forains ont accepté le plan de la Ville de Rouen. Dès 2013, la Foire Saint-Romain élira domicile un peu plus à l'ouest, sur les quais bas rive gauche, que la Ville veut réhabiliter. L'édition 2013 de la célèbre fête foraine se déroulera entre le pont Boieldieu et le Hangar 106. Le hangar 105 sera démoli après l'Armada pour permettre au même nombre de manèges et animations de déménager. Conséquence : les travaux d'aménagement des quais devraient débuter en mars 2013 entre les ponts Corneille et Jeanne d'Arc.