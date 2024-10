Saint-Lô. Une femme victime d'un vol à l'arraché

Le commissariat de Saint-Lô a ouvert une enquête et lancé un appel à témoins après un vol à l'arraché, mardi 22 octobre, à Saint-Lô. Une femme s'est fait arracher son sac à main rue Havin vers 17 heures, par un homme qui circulait à trottinette et a pris la fuite en direction de la place du Général de Gaulle.

La police indique que c'est bien souvent au moment où l'on s'y attend le moins que l'on peut se faire dérober soudainement son sac à main ou son téléphone, et prodigue quelques conseils en cas de vol à l'arraché. Ne pas résister, au risque d'être blessé, crier pour alerter, mémoriser le signalement de votre agresseur et prendre les coordonnées de témoins de la scène puis alerter police secours via le 112 ou le 17.