Saint-Lô. Disparition inquiétante : des recherches menées pour retrouver une femme de 68 ans

La police de Saint-Lô mène des recherches pour retrouver une femme âgée de 68 ans, qui ne donne plus de signe de vie. Marylène Lalleman a quitté son domicile mardi 5 décembre vers 4h30 sans explications, sans documents d'identité, sans moyen de paiement et sans téléphone. La police a émis un appel à témoins pour disparition inquiétante.

Au moment de sa disparition, elle était susceptible d'être vêtue d'un jean et d'une veste type coupe-vent de couleur jaune et noir, porte des lunettes de vues et présente une cicatrice au niveau d'une arcade sourcilière, indique le commissariat de Saint-Lô.

Si vous avez des informations susceptibles de renseigner les enquêteurs vous pouvez contacter le commissariat de Saint-Lô, via le 17 ou au 02 33 72 68 00.