Manche. La police part à la rencontre des habitants sur les marchés

Depuis le début de l'année, la police de la Manche renoue le contact avec les habitants avec l'opération Café Police. Elle déploie son petit stand sur les marchés et offre le café. Au milieu des maraîchers, poissonniers et fromagers, les habitants s'arrêtent et discutent avec les policiers. Une discussion informelle, pour faire remonter leurs préoccupations, leurs inquiétudes.

L'idée de ces rencontres est d'instaurer un nouveau un lien de proximité avec les habitants, et de ressentir le niveau de préoccupation des habitants en matière d'insécurité. Le commandant Steevens Lereculey explique que c'est aussi l'occasion de recueillir quelques renseignements.

Après Cherbourg, Coutances, Saint-Pair-sur-Mer, et Saint-Lô, l'opération sera renouvelée le 9 avril dans le centre commercial Odyssée d'Agneaux.