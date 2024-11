Seine-Maritime. Ça bouge chez vos commerçants

La boutique éphémère

Après trois éditions à succès, la boutique éphémère de Montivilliers fait son grand retour jusqu'au 1er mars 2025 au rez-de-chaussée de l'ancienne gare. Propriétaire de l'ancienne gare, la Ville de Montivilliers continue de valoriser cet espace en le rendant accessible au public et en soutenant les initiatives locales. En parallèle de l'atelier de réparation et d'auto-réparation de vélos de l'association La Roue Libre (installé depuis plus de trois ans), la boutique éphémère contribue à l'animation et à la convivialité du lieu, tout en s'inscrivant en complémentarité avec les artisans-créateurs des Hallettes. Cette année, un groupe de créateurs permanents tiendra la boutique tout au long de la saison : Isabelle Bazaud pour Les Créas d'Isa (bijoux en pierre naturelle), Sylviane Herpin pour l'atelier de Sissi (coussins, tabliers, porte-clés, objets de décoration…), Patricia GrandGuillot pour l'atelier Raku (mangeoires et nichoirs pour oiseaux, vases, pots, vaisselle en céramique), Agnès Cadine-Hottot pour Second Souffle (sacs en crochet…), Marie-Pierre Chardine pour Fleurs de Satin (sacs, bijoux, gants, écharpes en soie peinte, vitrines miniatures et tableaux en galets) et Marie-Hélène Althier pour Les confitures de Marie-Hélène. Plusieurs créateurs éphémères viendront aussi enrichir l'offre au fil de la saison. La boutique éphémère est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 19h, et le samedi de 10h à 18h30.