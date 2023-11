Place du commerce. Ils ouvrent près de chez vous

Boutique éphémère,

troisième saison

Artisans et créateurs s'installent

à l'ancienne gare de Montivilliers.

Un lieu en complémentarité

avec les artisans créateurs des Hallettes.

L'ancienne gare de Montivilliers, propriété de la Ville, abrite depuis deux ans et demi un atelier d'aide à la réparation et à l'auto-réparation de l'association havraise La Roue Libre. La municipalité voulait faire de cet endroit un vrai lieu de passage ouvert au public. Pour diversifier l'animation, la Ville a eu l'idée d'ouvrir le rez-de-chaussée de la gare à des artisans et des créateurs locaux. L'idée était de leur proposer l'animation d'une boutique éphémère pendant environ six mois. La formule a connu un beau succès en 2021 et 2022. Cette année, la boutique a donc rouvert ses portes en octobre, jusqu'à fin avril 2024.

Neuf artisans sont présents, tous exerçant sur le secteur du Havre. La boutique propose notamment des bijoux, des articles en bois flotté, des céramiques, des coussins, des créations en zinc, des décorations, des fondants parfumés, des foulards, des lampes, des sacs et autres tabliers.

Cette année, en nouveauté, des animations seront proposées tous les samedis. Une animation spéciale est notamment prévue samedi 18 novembre avec la présence de la Fabrique du goûter (Saint-Laurent-de-Brèvedent). L'occasion de découvrir des biscuits artisanaux et locaux.

La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h30.