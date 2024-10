Espace. Derniers jours pour observer à l'œil nu la "comète du siècle" dans le ciel normand !

Une comète est composée de glace, de roches et de poussière, et se déplace en orbite autour du Soleil. En s'approchant de celui-ci, la glace fond et forme une traînée lumineuse – la fameuse "queue" des comètes.

La comète Tsuchinshan-ATLAS, découverte en janvier 2023, est un vrai spectacle ! Venue des confins du système solaire, elle a pris des millions d'années pour arriver jusqu'à nous. Elle est surnommée la "comète du siècle" en raison de sa luminosité exceptionnelle et de sa proximité avec la Terre.

Comment la repérer depuis la Normandie ?

Depuis la Normandie, vous pouvez observer ce phénomène à l'œil nu, surtout si le ciel est dégagé. Pour maximiser vos chances, voici quelques conseils simples :

Quand ? Chaque soir vers 19h30-20h, peu après le coucher du soleil.

Où ? Regardez vers l'ouest, juste au-dessus de l'horizon, et cherchez une étoile brillante avec une longue traînée, c'est elle !

Un endroit sans pollution lumineuse est idéal. Sortez des villes et cherchez des lieux ouverts pour une vue dégagée sur le ciel. Nos côtes normandes, avec les longues plages, peuvent être sympathiques, mais aussi les champs dégagés !

Ne tardez pas !

Tsuchinshan-ATLAS s'éloigne petit à petit de la Terre après avoir atteint son point le plus proche ce 13 octobre 2024. Elle deviendra moins brillante de jour en jour, alors c'est maintenant ou jamais pour l'admirer dans toute sa splendeur.

Profitez de la semaine pour sortir vos jumelles ou simplement lever les yeux, et qui sait ? Peut-être serez-vous témoin de l'un des derniers grands spectacles célestes de l'année.

• Lire aussi. [Photos]. Des aurores boréales en Normandie jeudi 10 octobre : les plus belles images