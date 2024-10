Journée mondiale du burger. Au camembert, à l'andouille, au livarot... Cinq recettes originales de burgers normands

1. Burger au camembert et pommes caramélisées

Ingrédients :

• 4 pains à burger

• 500g de chair à saucisse de porc

• 2 pommes golden

• 120g de camembert

• 2 oignons jaunes

• 2 cuillères à soupe de sucre

• 2 noix de beurre

• Sel, poivre

Préparation :

Préparez les oignons caramélisés : Epluchez et émincez les oignons. Faites-les revenir dans une poêle avec une noix de beurre à feu moyen. Ajoutez le sucre et laissez caraméliser doucement en remuant régulièrement. Réservez.

Râpé de pommes : Epluchez et râpez les pommes. Faites chauffer une noix de beurre dans une autre poêle et ajoutez les pommes râpées. Faites revenir quelques minutes jusqu'à ce qu'elles ramollissent, sans fondre. Réservez.

Cuisson des steaks : Mélangez la chair à saucisse avec un peu de poivre. Formez quatre steaks de la taille des pains. Faites-les cuire à feu moyen 3 minutes de chaque côté.

Fromage : Coupez le camembert en tranches épaisses. Déposez une tranche sur chaque steak de viande en fin de cuisson pour qu'il fonde légèrement.

Assemblage : Tartinez les deux faces des pains avec les oignons caramélisés. Placez un steak sur le fond du pain, ajoutez une cuillère de râpé de pommes, refermez avec le pain supérieur et servez chaud !

2. Burger au Livarot et poulet croustillant

Ingrédients :

• 4 pains à burger

• 300g de filet de poulet

• 200g de Livarot

• 4 tranches de pancetta

• 1 oignon rouge

• 2 tomates séchées

• Moutarde, ketchup, sel, poivre

• Quelques feuilles de salade

Préparation :

Préparation du poulet : Coupez le poulet en fines tranches. Faites chauffer une poêle avec un peu d'huile et faites cuire le poulet 2-3 minutes de chaque côté. Salez et poivrez. Pour plus de croustillant vous pouvez aussi paner le poulet en le trempant dans un mélange d'œuf battu, puis de chapelure, deux à trois fois.

Pancetta croustillante : Passez les tranches de pancetta sous le gril du four quelques minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien croustillantes.

Garniture : Coupez l'oignon rouge en fines rondelles et les tomates séchées en tranches plates.

Fromage : Coupez le Livarot en tranches. Ajoutez-les sur les morceaux de poulet et passez sous le gril du four pour faire fondre légèrement le fromage.

Assemblage : Tartinez la base des pains avec de la moutarde. Ajoutez les tranches de poulet avec le Livarot fondu, les rondelles d'oignons, les tomates séchées, la pancetta et quelques feuilles de salade. Fermez avec le pain supérieur tartiné de ketchup, ou de la sauce de votre choix (c'est aussi très bon nature !).

3. Burger à l'andouille de Vire et Pont-l'Evêque

Ingrédients :

• 4 pains à burger

• 4 steaks de bœuf (150g chacun)

• 120g de Pont-l'Evêque

• 150g d'andouille de Vire

• 2 pommes golden

• 2 oignons rouges

• 5 cuillères à soupe de crème épaisse

• 30cl de cidre normand

• Sucre, beurre, sel, poivre

Préparation :

Cuisson de l'andouille : Coupez l'andouille en lamelles et faites-la griller au four pendant 10 minutes à 180 °C.

Sauce au cidre : Faites réduire le cidre dans une casserole jusqu'à ce qu'il diminue des deux tiers. Ajoutez la crème épaisse et 2 cuillères à soupe de sucre. Salez et poivrez. Laissez épaissir doucement.

Oignons caramélisés : Faites revenir les oignons émincés avec une noisette de beurre et une pincée de sucre dans une poêle jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dorés.

Cuisson des steaks : Faites cuire les steaks à feu vif. Lorsque vous les retournez, ajoutez une tranche de Pont-l'Evêque sur chaque steak pour qu'il fonde.

Assemblage : Disposez la sauce au cidre sur le fond des pains, ajoutez les pommes émincées, les oignons caramélisés, les morceaux d'andouille grillée, puis les steaks au Pont-l'Evêque. Fermez et dégustez !

4. Burger au Neufchâtel et pommes flambées au calvados

Ingrédients :

• 4 pains à burger

• 2 pommes

• 4 tranches de Neufchâtel

• 300g de steak haché

• 4 cuillères à soupe de calvados

• 1 oignon rouge

• Beurre, sel, poivre

Préparation :

Pommes flambées : Coupez les pommes en lamelles et faites-les revenir dans du beurre. Lorsqu'elles commencent à dorer, ajoutez le calvados et flambez-les. Réservez.

Cuisson des steaks : Faites cuire les steaks hachés à feu vif. En fin de cuisson, déposez une tranche de Neufchâtel sur chaque steak pour qu'il fonde.

Oignons caramélisés : Faites revenir l'oignon rouge émincé avec du beurre jusqu'à ce qu'il devienne tendre. Ajoutez une cuillère à café de sucre pour l'effet "caramélisé".

Assemblage : Tartinez le pain avec un peu de beurre fondu. Disposez les pommes flambées, les steaks au Neufchâtel et les oignons caramélisés. Fermez le burger et servez immédiatement.

5. Burger végétarien au camembert pané et aux figues

Ingrédients :

• 4 pains à burger briochés

• 2 petits camemberts au lait cru

• 1 oignon rouge

• 4 œufs

• Chapelure

• Miel, confiture de figues

• Roquette

• Sel, poivre

Préparation :

Panure du camembert : Coupez les camemberts en deux dans le sens de la longueur. Passez-les dans les œufs battus puis dans la chapelure. Répétez l'opération trois fois pour bien les enrober. Réservez au congélateur pendant 10 à 20 minutes.

Cuisson : Faites frire les camemberts dans une poêle avec de l'huile pendant 4 minutes de chaque côté. Enfournez ensuite 10 minutes à 170 °C.

Oignons caramélisés : Emincez l'oignon et faites-le revenir avec un peu de sucre et d'eau pour le caraméliser.

Assemblage : Tartinez un côté du pain avec de la confiture de figues. Ajoutez le camembert pané, les oignons caramélisés, et un peu de roquette. Refermez et dégustez chaud !

