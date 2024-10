Port de Caen. Tout savoir sur son dragage : "On va remonter des munitions datant de la guerre"

Cure de jouvence pour le port de Caen ! Pour la première fois de son histoire, il aura droit à un dragage, à l'aide d'une barge et d'une pelle métallique. Le port de Caen accueille des navires d'exception et de course, mais le tirant d'eau actuel limite leur accueil. Le but est donc de gagner en profondeur : "Nous allons passer de 2,2-3,2m aujourd'hui à, nous l'espérons, 3,1-4,5m", indique Philippe Deiss, Directeur général du syndicat Ports de Normandie.

Quatre mois de travaux

Les travaux vont commencer le 4 novembre, et finiront le 25 février prochain, soit quatre mois de travaux. "Il faut de toute façon que nous ayons fini avant le millénaire de Caen", annonce Philippe Deiss. L'opération va coûter au total 3,4 millions d'euros.

L'opération va permettre de retirer 30 000m3 de sédiments. "La solution la plus neutre en termes d'impact sur l'environnement a été retenue" : les sédiments dragués seront transportés par barge jusqu'au Quai de Calix. Ensuite, ils seront transportés sur un terrain de Mondeville situé à 600m des habitations, "à côté de la station d'épuration, dans le périmètre de protection lié aux risques industriels et technologiques". Les sédiments vont reposer dans un bassin de traitement, puis être stockés sur une plateforme durant 1 à 3 ans pour une dégradation biologique des polluants. Ils serviront in fine d'aménagement paysager sur une friche inaccessible au public.

De très faibles nuisances

Le Directeur général explique que les nuisances seront minimes. "Au niveau olfactif, toutes les odeurs seront dégagées sous l'eau." Pour la circulation, le centre-ville ne sera pas encombré de camions, puisque les sédiments seront transportés par barge. "Il y aura 6-7 navettes sur l'eau par jour, sur les périodes d'ouverture planifiées du pont du bassin Saint-Pierre, pour éviter la gêne."

Autre point pour Philippe Deiss. "Il est sûr que nous tomberons sur des munitions datant de la Seconde Guerre mondiale. Pour cela il y a des procédures : arrêt du chantier, et on passe la main aux services de déminages."

Enfin, tous les habitants du bassin n'auront pas à partir soudainement, "ils devront bouger au fur et à mesure des avancements".