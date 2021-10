Philippe Deiss nommé directeur général de Ports Normands Associés

Philippe Deiss prend donc la direction de PNA, propriétaire et gestionnaire des ports de Cherbourg et Caen-Ouistreham. Il travaillera avec le président de PNA Laurent Beauvais, également président du Conseil régional de Basse-Normandie.

Pour le nouvel homme fort des ports bas-normands, c'est une nouvelle étape : Philippe Deiss a travaillé comme directeur général du port autonome de Bordeaux de 2004 à 2008 avant d'occuper le même poste à Rouen de 2008 à 2014. Pour Laurent Beauvais, "Philippe Deiss présente un profil particulièrement adapté au regard des enjeux à venir. Ancré sur le territoire normand, et maîtrisant parfaitement le secteur portuaire et maritime, Philippe Deiss aura en charge de bâtir une stratégie dans le contexte nouveau de la réforme territoriale et de poursuivre l'action engagée par Jean-Michel Sevin."