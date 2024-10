Consommation. "Victime de son succès" : la Crema Bueno, l'alternative normande à El Mordjene, fait un carton

El Mordjene, pâte à tartiner algérienne aux allures de Kinder Bueno, a rapidement conquis les gourmands français. Bien que sa commercialisation soit interdite dans l'UE pour des raisons sanitaires, cela n'a pas empêché les internautes de se lancer à sa recherche, créant un véritable buzz sur les réseaux sociaux.

Les chocolatiers normands Léa Chauveau et Alexandre Cousin de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime) ont développé leur propre recette : la Crema Bueno. Une alternative pour les amateurs frustrés d'El Mordjene, tout en apportant une touche locale.

La Crema Bueno : une pâte 100% normande

Sur leur site internet, on peut lire : "Victime de son succès !" Depuis son lancement en grande surface, la Crema Bueno est en rupture de stock, notamment en raison de l'engouement généré par la demande. Avec une recette simple à base de noisettes d'Italie, de sucre et d'huile de palme certifiée écoresponsable, Léa et Alexandre ont réussi à séduire les palais normands.

La différence ? Ils assurent que leur huile de palme ne provoque pas de déforestation, et le tout est fabriqué artisanalement en Normandie.

Un succès gourmand… et économique

Proposée à moins de trois euros, la Crema Bueno fait des heureux, non seulement pour son goût, mais aussi pour son prix compétitif. En quelques semaines, pas moins de 150 000 pots ont été vendus ! Léa Chauveau et Alexandre Cousin sont aujourd'hui à la recherche d'employés pour assurer la production et répondre à la demande croissante.

Cependant, face à son succès fulgurant, ils sont aujourd'hui en rupture de stock… Mais sur Amazon, on peut voir des pots à pas moins de 20€ !

Et vous, qu'attendez-vous pour tester cette douceur 100% normande ?