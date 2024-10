Près de Caen. Extension de l'aire de covoiturage : "Les gens adhèrent"

Le covoiturage carbure à Caen la Mer ! La communauté vient d'étendre une aire à Thue et Mue, passant de 28 places depuis 2020 à 49 aujourd'hui. Le maire de la commune, Michel Lafont, indique : "Avant, il n'y avait pas d'aire, donc les usagers se garaient sur les bas-côtés. On l'a ensuite créée, mais très vite elle était pleine, et les gens se regaraient sur les bas-côtés. Alors on a ajouté des places." Située sur la RN 13, sur l'axe Bayeux-Caen, elle a bénéficié pour cette extension de 45 000€ de la part de l'Etat et de Caen la Mer. "C'est un vrai succès. Les gens adhèrent. Ici, mais aussi sur d'autres aires qu'on est obligé d'agrandir, comme à Eterville ou Bretteville-sur-Odon", explique Thierry Saint, vice-président en charge des Mobilités.

