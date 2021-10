Une école pour grands-parents à Rouen

Douze ans plus tard, l’association rassemble une quarantaine d’adhérents autour d’une cause : "promouvoir le rôle et la place des grands-parents dans la société", selon Bernadette Benet, la présidente.

L’association organise diverses activités telles qu’une randonnée et une sortie au cinéma chaque mois, un voyage annuel avec les enfants et petits-enfants ou encore la lecture dans les écoles, afin de donner aux enfants le goût des lettres. "Nous cherchons aussi à favoriser les relations intergénérationnelles".

Si les membres sont principalement retraités, "il n’y a aucun âge limite pour participer à nos activités", précise la présidente.

Pratique. Ecole des grands-parents européens de Seine-Maritime. Maison des Associations, 11 avenue Pasteur, Rouen. Infos. 06 32 55 82 01. Cotisation : 22€/an.