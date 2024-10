Cherbourg. Le Centre communal d'action sociale s'agrandit

A Cherbourg, le Centre communal d'action sociale (CCAS) a mis en place quelques nouveautés pour mieux répondre aux besoins de la population.

Les locaux du siège s'agrandissent

Dans le centre-ville de Cherbourg, les locaux du siège du CCAS ont fait peau neuve ces deux dernières années. L'ancienne RAM-crèche familiale a été transformée en bureaux et en une salle de réunion. Modernisation, amélioration de l'accessibilité au rez-de-chaussée, installation d'un sas d'entrée à doubles portes automatiques, réaménagement de l'espace d'accueil et de la salle d'attente… Les travaux ont coûté 140 000€ au total. Les horaires d'ouverture du siège aussi seront plus larges. L'accueil du public se fera désormais les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ainsi que le jeudi de 10h à 17h.

Quatre nouvelles antennes

Jusqu'alors, l'accueil du CCAS ne se faisait qu'à l'antenne principale, 18 rue Paul Talluau, dans le centre-ville de Cherbourg. Dans un souci de proximité, quatre nouveaux pôles ont ouvert dans les communes déléguées :

• en mairie déléguée de Tourlaville,

• dans le local d'Epi-Solidarité à Equeurdreville-Hainneville,

• au centre social La Mosaïque de La Glacerie

• et à la mairie déléguée de Querqueville.

"Nous avons pensé cette réorganisation du CCAS pour aller prioritairement vers les personnes les plus empêchées et exclues", souligne Benoît Arrivé, maire de Cherbourg, dans un communiqué.