Près de Cherbourg. Une fillette de 12 ans grièvement blessée dans un accident de trottinette

Lundi 16 décembre vers 17h, les sapeurs-pompiers du Cotentin sont intervenus au niveau de la mairie de Querqueville, dans la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, pour une jeune fille de 12 ans qui était tombée de sa trottinette. Au total 9 sapeurs-pompiers de Cherbourg et de Tourlaville ont été déployés sur l'intervention. On comptait aussi une équipe de la base d'hélicoptère du Cotentin et une autre du Samu. La jeune fille grièvement blessée a été transférée par la route au centre hospitalier de Cherbourg.