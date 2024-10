[Photos] Falaise. Les "méthodes cruelles" de régulation des pigeons font polémique

La régulation des pigeons fait polémique à Falaise. Deux fois par an, la Ville organise des campagnes pour contrôler la population de volatiles, dernièrement par tirs. L'association Projet Animaux Zoopolis (PAZ), engagée dans la défense des animaux, dénonce ces méthodes létales : "Nous avons été alertés par une habitante que la mairie régulait les pigeons par tirs. Elle nous a joint des photos de cadavres de pigeons au sol."

La requête de l'association

La cofondatrice de l'organisme, Amandine Sanvisens, explique avoir demandé à la mairie "de cesser ces méthodes cruelles, et opter pour des méthodes éthiques et efficaces. Cela peut être un pigeonnier contraceptif, pour limiter le nombre de naissance, ou le maïs contraceptif". Elle ajoute que selon le ministère de l'Ecologie "les méthodes létales sont à la fois cruelles et inefficaces".

Réponse du maire

La ville fait face à trois colonies de 1 000 pigeons chacune. Le maire, Hervé Maunoury, détaille que le pigeon est un nuisible, et que la mairie respecte le cadre réglementaire. "Si on ne fait rien, ils se multiplient par 10 en un an."

Il apporte plusieurs explications : "La personne à l'origine du signalement, que nous avons rencontrée, a simplement été surprise de retrouver le matin ces cadavres. La société de nettoyage, après les tirs, n'a pas souhaité entrer en pleine nuit dans la propriété privée." Hervé Maunoury déplore l'enflamment des réseaux sociaux suite aux images, et nuance en mettant en avant "les innombrables messages de remerciements d'habitants, victimes des dégâts considérables des pigeons".

Enfin il répond à l'association PAZ que les "autres alternatives ne répondent pas aux enjeux. Un pigeonnier contraceptif coûte très très cher et prend beaucoup de temps. Il faut attendre 10 ans avant d'avoir des résultats, et d'ici là nous passons de 1 000 à 50 000 pigeons".