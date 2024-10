Jeu. Gagnez vos entrées pour le Puy du Fou !

Pour les vacances de la Toussaint, Tendance Ouest vous invite à la grande fête du Puy du Fou ! Gagnez chaque matin à 8h40 vos 2 entrées pour découvrir 60 spectacles inoubliables du Puy du Fou… élu à 2 reprises "Meilleur parc du monde".

Durant ces vacances et jusqu'au 2 novembre 2024, le roi François 1er, entouré des plus illustres personnages de la Renaissance, vous invite à la plus grande fête jamais donnée au Puy du Fou.

Venez vivre, en famille ou entre amis, une fête inoubliable où vous attend un spectacle flamboyant ponctué par de nombreuses surprises et savourez ensemble les spécialités culinaires des plus belles provinces de France.

Et à la tombée de la nuit, laissez-vous guider par le cortège royal, ses carrosses somptueux et ses chevaux majestueusement parés, vers notre spectacle nocturne Les Noces de Feu.

