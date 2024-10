Colombelles. Octobre rose : des madeleines Jeannette à déguster pour lutter contre le cancer du sein

Et si votre gourmandise servait à la bonne cause ? La biscuiterie Jeannette s'associe cette année au mouvement Octobre Rose, et propose pour l'occasion à la vente une boîte spéciale. Afin de soutenir la recherche contre le cancer du sein, "Jeannette se dévoile seins nus sur une boîte de dix madeleines", narre l'entreprise. A chaque achat du produit, 1€ sera reversé pour la recherche.

Pas de goût particulier pour cette édition, mais une recette classique qui fonctionne : les boîtes sont composées chacune de dix madeleines nature qui font la réputation de la société basée à Colombelles. Avis aux amateurs, il vous faudra débourser 6,60€ pour vous faire plaisir et réaliser un geste solidaire.