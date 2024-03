[En images] Colombelles. Biscuiterie Jeannette, un coffret gourmand pour Pâques

Pâques approche à grands pas ! Pour "casser les codes" du chocolat, la biscuiterie Jeannette propose un coffret rempli de petits financiers au chocolat. Le directeur général de l'enseigne Benoît Martinet est fier de ce succès, basé sur "la grande qualité de nos produits". Il présente la chaîne de production, installée dans un hangar de 3 000m2, à Colombelles.

Fabrication locale

La biscuiterie Jeannette est implantée sur ce site à côté de Caen depuis 2017, date à laquelle la marque est relancée par plusieurs changements structurels. Benoît Martinet explique : "Notre particularité, c'est qu'on est sur un segment premium. Toutes nos matières premières sont de grande qualité, et tous nos produits sont normands et français." Quasiment tout est fait main à la biscuiterie Jeannette, détentrice du label d'Etat Patrimoine vivant. "Ça montre notre grand savoir faire, c'est une fierté", précise Benoît Martinet.

Jeannette, c'est 4 millions de chiffre d'affaires et une marque très implantée localement : "On veut être forts chez nous, avant d'être forts ailleurs, c'est notre côté viking : normand conquérant." Pour Pâques, l'enseigne propose son coffret spécial, composé de 12 biscuits : "Pâques est très tourné chocolat et on voulait avoir une proposition de qualité et locale." L'année dernière, environ 12 000 coffrets ont été vendus.