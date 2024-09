Le Havre. Le Top Chef Jarvis Scott en résidence à La Bise… avant son installation en Normandie

En attendant l'ouverture de son premier restaurant à Trouville-sur-Mer, le chef Jarvis Scott s'empare des fourneaux de La Bise, à Sainte-Adresse, près du Havre, du vendredi 4 au dimanche 6 octobre.

L'ancien candidat de l'émission "Top Chef" (saison 12) et son équipe sont invités "de l'autre côté de l'eau" par la restauratrice havraise Lucie Guillot pour proposer un avant-goût de Turbulent, le futur établissement de Jarvis Scott. Au programme : un menu unique en six étapes, "qui rend gloire aux producteurs locaux et aux associations audacieuses", promet La Bise.

Bulots, Saint-Jacques, bœuf fumé…

L'ensemble du menu est d'ores et déjà connu. On y dégustera notamment des bulots sublimés par de la Chartreuse, un plat grenouille - merguez, sans oublier la coquille Saint-Jacques - dont la pêche reprend ce mardi 1er octobre - associée à de la crème au vin jaune. Les carnivores apprécieront le bœuf fumé aux sarments de vigne accompagné d'un barbecue de betteraves. Enfin, le chef concoctera un dessert original où le chocolat rencontre l'huile d'olive.

La Bise est installée sur le front de mer et offre une vue plongeante sur Le Havre et sa plage. Turbulent ouvrira prochainement à Trouville, 1 rue Durand Couyère.

Pratique. Menu unique à 50€ par personne, au déjeuner et dîner vendredi 4 et samedi 5 octobre ainsi que pour le déjeuner du dimanche 6 octobre. La Bise, 1 rue Maurice Taconet à Sainte Adresse. Réservation par Internet ou au 02 35 46 65 55.