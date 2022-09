Bonne table au Havre. Déjeuner avec vue à La Bise

Le soleil donne, la mer est calme. La météo idéale pour un déjeuner en bord de mer. La Bise, restaurant implanté depuis un peu plus d'un an au sein du Palais des régates à Sainte-Adresse, près du Havre, sera mon spot pour ce repas solo. L'établissement revendique une cuisine créative, inspirée par la cuisine du monde et des produits locaux. Le midi, il propose une formule entrée/plat/dessert à 25 € (entrée/plat ou plat/dessert à 21 €). Le soir, c'est une carte davantage raffinée, avec des formules à 34 et 39 €.

Des producteurs locaux

Plutôt que la pergola, ouverte pour la belle saison, je m'installe en terrasse, face à la mer, avec vue sur l'estacade de Sainte-Adresse et un panorama sur la ville du Havre. Pour m'ouvrir l'appétit, parmi les trois hors d'œuvre proposés, j'opte pour la burrata et sa déclinaison de poivrons. Un régal pour les amateurs de mozzarella ! Par la suite, je choisis la pêche du jour, un filet d'églefin accompagné de légumes verts. Pour le poisson, le restaurant collabore notamment avec le bateau Mahi-Mahi, un ligneur de la Baie de Seine. Les légumes proviennent de la Maison Argentain, maraîcher d'Octeville-sur-Mer. Le plat est frais et goûteux, grâce notamment au bouillon d'herbes et citron confit qui apporte une touche originale.

Au menu : filet d'églefin et ses petits légumes.

Pour le dessert, je me laisse tenter par une pannacotta composée de vrais fruits rouges et relevée par des éclats de pistache.

La Bise se veut un lieu convivial, qui organise des événements à l'occasion de la Saint-Valentin, la fête de la musique, etc. Il se démarque aussi par la décoration travaillée. D'ici quelques semaines, la déco automne-hiver fera son apparition, avec skis, cheminées, tapis… Pour boire un verre dans une ambiance cosy. L'établissement, qui emploie une vingtaine de personnes, propose d'ailleurs une gamme de cocktails, dont le "moginto", inspiré du mojito et du gin tonic.

Pratique. La Bise, 1 rue Maurice-Taconet à Sainte-Adresse. Réservation conseillée. Tél. : 02 35 46 65 55.