Economie. Pascal Parfait, réélu patron du Medef de la Manche : "Il nous faut savoir où on va"

Le conseil d'administration du Medef de la Manche mise sur la continuité. Pascal Parfait a été réélu à la présidence pour un deuxième mandat, jusqu'en 2027. Le fondateur de Data Ouest attend avec impatience la politique du nouveau gouvernement Barnier en matière de taxations des entreprises, à l'issue d'un été incertain.

Quels intérêts pour les entreprises défendez-vous prioritairement auprès des pouvoirs publics ?

"J'ai en tête plusieurs actions. Celle qui me vient tout de suite, c'est la défense de l'axe routier Granville – Avranches, que l'on a soutenu, que l'on soutient encore et qui n'est toujours pas mis en place. On sait qu'il y a une réalité économique à défendre ce projet. On a aussi défendu des actions sur le logement. Dans la Manche, qui est un département qui se porte plutôt bien en termes d'emploi, il nous faut, pour alimenter nos entreprises, faire venir des personnes extérieures au territoire. Et il faut bien les loger."

La France sort d'une période d'instabilité politique depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Comment a-t-elle été vécue dans la Manche ?

"Comme à peu près partout. Une entreprise a besoin de stabilité, de se projeter, comme un citoyen finalement. Ces périodes-là ne sont vraiment pas faciles. Pour pouvoir faire nos investissements, travailler sur nos stratégies, il nous faut des feuilles de route, savoir où on va."

Patrick Martin, le patron du Medef à l'échelle nationale, a rencontré le Premier ministre Michel Barnier jeudi 26 septembre…

"Le Medef est une formation apolitique. Nous ne défendons aucun parti, ni de droite ni de gauche. Quand le Premier ministre a été nommé, ça a été un soulagement parce qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir se mettre au travail. On voit que c'est toujours compliqué, que le gouvernement, malgré tout, a été bricolé dans l'urgence. Effectivement, Patrick Martin est ressorti de cette première rencontre avec de sérieuses inquiétudes puisqu'il semblerait que le gouvernement souhaite parler plutôt d'impôts, de taxations, de prélèvements. Pour nous, ce n'est surtout pas là qu'il faut aller. On doit rester compétitifs."

Selon vous, taxer les entreprises conduirait à "de la casse" dans la Manche…

"Il y aura forcément de la casse. On ne pourra pas être sur tous les tableaux."