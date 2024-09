Normandie. La fête de la Science : 280 événements gratuits dans toute la région

Cette année, la fête de la Science en Normandie promet une immersion totale avec 281 événements répartis sur 40 villes. Pendant 10 jours, chercheurs, médiateurs et entrepreneurs partageront leur passion pour la découverte à travers des conférences, visites, ateliers et animations pour tous les publics. Les 6 villages des sciences, situés à Caen, Cherbourg, Elbeuf, Evreux, Le Havre et Rouen, seront les lieux phares de cette édition, proposant des expositions et rencontres aussi bien pour le grand public que pour les scolaires.

Un océan de savoirs pour lancer l'Année de la mer

L'édition 2024 marque également le début de l'Année de la mer, avec une programmation spéciale de 141 événements axés sur les enjeux maritimes et climatiques. Le coup d'envoi sera donné le 7 octobre au lycée maritime Anita Conti à Fécamp, où les élèves et collégiens normands pourront découvrir les métiers de la mer à travers des ateliers et démonstrations. A Rouen, l'Atrium proposera une plongée insolite dans l'univers marin avec une exposition, des conférences et des projections, tandis que d'autres événements à Saint-Lô, Yvetot et Luc-sur-Mer mettront en avant l'importance écologique des algues et des océans.

Une fête pour tous, en toute convivialité

La fête de la Science en Normandie, c'est aussi l'occasion de s'émerveiller en famille ! Des ateliers immersifs pour les enfants à Yvetot, des rencontres avec des experts sur les "deep fakes" à Saint-Lô, ou encore la réouverture de la station marine centenaire de Luc-sur-Mer, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Profitez de cette fête pour explorer, comprendre et découvrir la science autrement.

Retrouvez tous les événements ici.

Bastien Lemaire, ambassadeur régional

Cette année, l'ambassadeur de la fête de la Science en Normandie est Bastien Lemaire, post-doctorant au laboratoire EthoS de l'Université de Caen. Il succède à Rim Ridane, et représente la nouvelle génération de chercheurs engagés dans la transmission des savoirs scientifiques.

Retrouvez tout le programme normand sur le site officiel et ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l'univers fascinant de la science !