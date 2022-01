Découvrir. La Fête de la science 2019 anime l'Atrium à Rouen

Du 5 au 13 octobre 2019, pour la fête de la science, l'espace d'exposition de l'Atrium à Rouen (Seine-Maritime) est entièrement gratuit et de nombreuses animations seront proposées. Jean-François Passegué, directeur de Science action Normandie depuis huit ans, et ardent promoteur de cette opération, nous explique l'intérêt de cette manifestation :

Qui organise la Fête de la science ?

"C'est une manifestation menée sous l'égide du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Lancée en 1991, elle fête sa 28e édition et 6 000 opérations seront mises en œuvre au niveau national du 5 au 13 octobre dans ce cadre. C'est un évènement qui est particulièrement relayé en Normandie, puisqu'on recense pas moins de 300 opérations en Normandie sur une quarantaine de villes, avec de nombreuses portes ouvertes de laboratoires et d'entreprises. La thématique de cette nouvelle édition sera : Raconter la science, imaginer l'avenir."

Quel est le but de cette manifestation ?

"Cet évènement est le fruit d'une vraie préoccupation au niveau national : une désaffection pour les sciences que l'on constate depuis plusieurs années. Par le biais de cette manifestation nous voulons mobiliser les jeunes et promouvoir des carrières scientifiques. Il s'agit de faire aimer la science et de faire tomber de nombreux préjugés : par exemple on peut tout à fait, avec un cursus court type BTS, faire une longue carrière dans la science. Sur le territoire normand, cette action est menée en partenariat avec la Cité des métiers de Normandie. Dans l'agglomération, parmi les villages des sciences qui ouvrent leur porte on compte en particulier l'UFR science du Madrillet et le village d'Elbeuf."

Quels types d'animations sont proposés dans le cadre de cette Fête de la science ?

"Les laboratoires proposent des démonstrations pratiques et évoquent des techniques innovantes comme les algues destinées à purifier les océans. Ces villages de science offrent tout un panel de conférences et d'animations et l'Atrium vient compléter cette programmation. C'est une programmation plus familiale à l'Atrium, qui vise à changer le regard que l'on peut porter sur la science et sur les métiers scientifiques. De nombreuses visites guidées sont organisées pour faire découvrir aux visiteurs le planétarium, l'exposition sur Mars ou l'exposition sur la recherche et l'innovation en région mais il y aura aussi des ateliers scientifiques participatifs pour les enfants. Nous présenterons également une œuvre d'art en réalité augmentée Bac à sable : un projet de Sylvain Herubel qui mêle art et science sur le thème de la géologie. Enfin, c'est aussi l'occasion de rencontrer la scientifique Fatoumata Kébé lors d'une animation scientifique et littéraire organisée par Terres de paroles."

Fatoumata Kébé est invité par Terres de Paroles à l'Atrium.

Quels thèmes avez-vous choisi de mettre en avant à l'Atrium ?

"À l'Atrium, nous avons souhaité faire un zoom sur le rôle et la place des femmes dans la science. Beaucoup de savantes et de chercheuses ont été oubliées au cours de l'histoire, leurs découvertes ont été spoliées par d'autres simplement parce qu'elles étaient femmes et que le monde de la science est toujours malheureusement plein de préjugés à l'encontre des femmes. C'est pourquoi au cours de cette semaine nous organisons des séances de coaching pour les lycéennes pour les inciter à se diriger vers les filières scientifiques. À cette occasion des femmes scientifiques viendront parler de leur métier."

Des rencontres sont organisées avec les lycéennes pour promouvoir les filières scientifiques.

"Pour le grand public à l'Atrium, nous diffuserons lors du week-end de clôture le film Les Figures de l'ombre : l'histoire de trois scientifiques afro-américaines qui ont contribué au programme de la Nasa. Nous organisons aussi à l'Atrium un grand jeu d'enquête familial sur ce thème."

Du 5 au 13 octobre 2019 à l'Atrium à Rouen. Gratuit. fetedelascience.fr

