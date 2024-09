Cinéma. Pop-corn, fauteuils rouges et avant-premières pour 5€ : la Fête des cinémas normands revient ce week-end !

Le Conseil régional de Normandie, Normandie Images et la Chambre syndicale des cinémas normands ont concocté un programme aux petits oignons pour raviver votre passion du grand écran. Avec un tarif unique de 5 euros, le week-end du vendredi 27 au dimanche 29 septembre vous permet de profiter de tout le cinéma que vous voulez sans culpabilité ! Que vous soyez plutôt drame, comédie ou film d'animation, il y en a pour tous les goûts.

• A lire aussi. Fête des cinémas normands : le programme à Rouen

Des avant-premières exceptionnelles à ne pas manquer !

Pendant ce week-end cinématographique, des avant-premières de films soutenus ou tournés en Normandie seront proposées, accompagnées de rencontres avec les équipes des films. Voici les temps forts :

Fario – Drame poignant d'enquête, vendredi 27 septembre à 20h

Cinéma Omnia, Rouen (76)

(76) Cinéma Lux, Caen (14)

Présence de l'équipe : La réalisatrice Lucie Prost et la distributrice seront présentes à Rouen pour échanger avec le public.

Synopsis : Léo, ingénieur de 27 ans, est contraint de céder les terres de son père défunt à une société de forage de métaux rares. Des phénomènes étranges l'amènent à croire que la rivière de son enfance est polluée. Une enquête hallucinée où s'entremêlent deuil et écologie.

Note : Sélectionné au festival de Locarno (Suisse) 2024.

La Vallée des Fous – Comédie dramatique pleine de fantaisie, vendredi 27 septembre à 20h

Cinéma Le Grand Large, Fécamp (76)

Dimanche 29 septembre à 16h

Cinéma Le Cotentin, Carentan (50)

Présence de l'équipe : L'équipe du film sera présente pour la projection à Fécamp et Carentan.

Synopsis : Jean-Paul, restaurateur en difficulté, se lance dans une course virtuelle du Vendée Globe... depuis son jardin ! Une aventure pleine d'humour et d'émotions, avec un casting de choix (Jean-Paul Rouve, Pierre Richard).

Viet and Nam – Drame vietnamien sous les feux des projecteurs, samedi 28 septembre à 16h

Cinéma Le Casino, Le Tréport (76)

Dimanche 29 septembre à 11h

Cinéma L'Aiglon, L'Aigle (61)

Présence de l'équipe : Le producteur sera là pour répondre aux questions des spectateurs.

Synopsis : Dans les mines de charbon, deux jeunes mineurs vietnamiens chérissent leurs derniers instants ensemble avant que Nam ne parte pour une nouvelle vie. Mais un mystère enfoui dans les forêts environnantes ressurgit...

Linda veut du poulet ! – Un film d'animation délirant et tendre, samedi 28 septembre à 16h

Cinéma Le Casino, Le Tréport (76)

Dimanche 29 septembre à 11h

Cinéma L'Aiglon, L'Aigle (61)

Synopsis : Paulette veut se faire pardonner d'avoir puni injustement sa fille Linda, et décide de lui préparer son plat préféré : un poulet aux poivrons. Mais un jour de grève, c'est plus facile à dire qu'à faire ! Un film d'animation drôle et touchant, multi-primé aux festivals.

Où allez-vous poser vos pop-corn ?

Près de 60 cinémas normands participent à cette fête. Voici la liste complète des établissements où vous pourrez profiter de ce tarif avantageux :