L'Aigle. Avec de nouvelles salles pour accueillir le public, le cinéma L'Aiglon propose un programme riche 

Depuis une vingtaine d'années, vous pouvez profiter du cinéma de L'Aigle, L'Aiglon. Eh bien, c'est encore plus agréable depuis le mois de septembre dernier, puisqu'il s'est refait une beauté. Celui qui n'avait jamais connu de travaux, accueille désormais trois salles de cinéma dont une salle de spectacle pour encore plus de films. Dans la salle de spectacle, des animations sont proposées toutes les deux à trois semaines. Et évidemment, de nombreux films sont à l'affiche.

Pour plaire aux tout petits, les équipes de Noé Cinémas ont mis en place le Ciné Doudou, un concept pour les premières sorties au cinéma, adapté aux plus de 18 mois avec lumière tamisée et son maîtrisé. La prochaine séance sera le dimanche 4 février à 11 heures.

Dans votre cinéma L'Aiglon, les films que vous retrouverez à l'affiche dans les prochains jours sont Maison de Retraite 2, Chien et Chat ou encore le très attendu Dune 2, reporté à cause d'une grève des scénaristes et des acteurs hollywoodiens.

Yohan Durand, chargé du développement chez Noé Cinémas, nous en dit plus :