Bon plan. 5€ la place pour la fête des cinémas normands : le programme à Rouen

Le cinéma à 5 euros ! C'est la promesse de la fête des cinémas normands qui revient le vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre. Ce tarif unique est appliqué dans plus d'une soixantaine de salles en Normandie - dont l'Omnia et le Pathé Docks 76 à Rouen - afin de booster le mois de septembre, souvent synonyme de faible fréquentation. C'est aussi l'occasion pour la Région de mettre en lumière les films réalisés par des Normands et tournés en Normandie. A Rouen, c'est le film Fario de Lucie Prost tourné en partie dans la région, qui sera diffusé vendredi 27 septembre à l'Omnia. En tout, cinq films soutenus ou accueillis en Normandie sont proposés cette année en avant-première, en présence des équipes de tournage et de production. "Le cinéma normand, ce n'est pas qu'en salle. Le cinéma normand, ce sont aussi des gens, c'est-à-dire des auteurs, des producteurs, des réalisateurs et des comédiens qui travaillent en Normandie", affirme Richard Patry, président de Normandie Images. "L'idée de cette fête, c'est de mettre un coup de projecteur sur ces films", poursuit le passionné, également à la tête de Noé Cinémas.

