Caen. Destination Canada, une exposition grandeur nature

L'exposition "Destination Canada" propose, du 20 au 29 septembre, une immersion dans ce pays aux vastes espaces naturels et à l'importante richesse culturelle. A travers un parcours ludique, les visiteurs pourront découvrir des thèmes variés tels que l'environnement, la musique, le tourisme et le sport. Un espace sera également dédié à l'histoire du Canada, retraçant les grandes découvertes de l'armée britannique, la célèbre ruée vers l'or, source d'inspiration pour de nombreuses œuvres artistiques, ainsi que le rôle de l'armée canadienne dans les conflits mondiaux. Le pays est également connu pour ses parcs et réserves naturelles. Sa faune et sa flore seront au cœur d'une sensibilisation à l'importance de la biodiversité.