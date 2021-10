Vous ne le saviez peut-être pas, mais un bon navigateur pourrait faire le tour du monde sans jamais débarquer ailleurs qu'en territoire français… Cette année, la foire de Caen (Calvados) ouvre une fenêtre sur la France du bout du monde et embarque les visiteurs dans un voyage vers des territoires très connus pour certains, beaucoup moins pour d'autres.

Une traversée des mers

"Les visiteurs passeront sur tous les continents, l'idée est vraiment de leur faire faire le tour du monde depuis la France", présente Frédérique Gervais de Caen Event, en charge de l'organisation. Une traversée des mers pour être exacte, puisque chaque salle de l'exposition fera plonger les visiteurs dans un océan différent.

Et l'aventure commence par un passage par l'Océan indien. Direction Mayotte et La Réunion pour une exploration des fonds sous-marins. Plusieurs aquariums peuplés des poissons les plus insolites seront installés et, pour une immersion la plus totale, de nombreuses images et vidéos orneront les murs de cette première salle.

Le froid de l'Antarctique

L'escale suivante est prévue dans l'Océan pacifique, où les coutumes seront cette fois-ci à l'honneur. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie livreront leurs plus beaux secrets: perles de Tahiti, tatouages ou encore costumes de danse traditionnelle seront présentées sous toutes leurs coutures.

Les visiteurs iront ensuite se mettre au frais du côté de l'Antarctique et des territoires de la France du bout du monde qui sont peut-être les moins connus. Et pour cause : ils ne sont accessibles qu'aux chercheurs et scientifiques de la base Dumont-Durville - le nom d'un Normand, d'ailleurs.

Sous les cocotiers des Caraïbes

Après un petit détour à la pointe du Canada par Saint-Pierre-et-Miquelon, direction "l'Enfer vert" de la jungle guyanaise. Cette fois-ci, c'est un décor tropical qui sera reconstitué à base de plantes. Et les scientifiques y trouveront aussi leur compte, avec un zoom sur la base spatiale de Kourou.

Pour conclure ce périple et profiter d'un repos bien mérité, la dernière étape se fera sous les cocotiers des plages des Caraïbes. Halte aux Antilles pour profiter des combats de coq, des paysages volcaniques, tout en sirotant un petit rhum à la rhumerie ou en profitant d'une pause déjeuner au restaurant des îles.

