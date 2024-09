Normandie pour la Paix. L'institut Nobel pourrait s'associer au forum

De passage en Norvège pour promouvoir les célébrations liées au millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant, mais aussi le savoir-faire des entreprises, certains représentants de la délégation normande ont fait un crochet par le Centre Nobel de la paix, situé à Oslo. Tout un symbole, à quelques jours de la 7e édition du Forum Normandie pour la Paix.

Des discussions concluantes

"Ce n'est pas facile d'obtenir un rendez-vous ici", pose d'emblée François-Xavier Priollaud, vice-président de la Région, et en charge de l'événement. Emu de mettre les pieds dans un bâtiment aussi lourd de sens et d'histoire, il a présenté le rendez-vous annuel qu'il a construit. "Le directeur a été très sensible au lien que nous accordons à la jeunesse. Nous souhaitons réfléchir à une forme d'échange régulier entre l'institut Nobel et Normandie pour la Paix", enchaîne le maire de Louviers, dans l'Eure.

Prestige et idées

S'il faut y aller "étape par étape", les premières sont claires : un membre de l'institut participera au forum à Caen dans quelques jours, et un représentant normand sera en retour invité à une conférence à Oslo en décembre, à propos de la lutte pour le désarmement nucléaire. "Ce partenariat apporterait de la crédibilité à notre initiative. L'institut Nobel est énormément sollicité et ne dit pas systématiquement oui. Cela prouve donc le sérieux et la crédibilité de notre démarche", se réjouit l'élu.

Parmi les hypothèses avancées pour le moment, il y a celle d'offrir à l'institut Nobel l'opportunité de bâtir son programme lors d'une demi-journée du forum Normandie pour la Paix. Une initiative qui se voudrait alors ouverte sur le monde, et inscrite dans la durée. "Ce serait une formidable image", s'enthousiasme Hervé Morin, le président de la Région.