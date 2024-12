Caen. Découvrez les sports canadiens et enfilez vos patins !

Bien que le soccer (football européen) soit en expansion au Canada, le sport phare, c'est le hockey sur glace, selon Virgile Mariette, responsable de la formation chez les Drakkars de Caen. "C'est l'une des meilleures nations au monde, tous les gamins rêvent d'y aller." Mais lors de la foire de Caen, ce sont bien les hockeyeurs caennais qui viendront à la rencontre du public, avec dans leurs rangs des joueurs canadiens !

Plusieurs rencontres

Dès le vendredi 20 septembre, en fin de journée, les enfants de 3 à 9 ans sont invités à découvrir le sport avec des joueurs professionnels. Le lendemain, ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur entre 12h30 et 14h30. Les plus intéressées pourront s'essayer aux tirs au but. Enfin, dernier moment pour découvrir le sport mercredi 25 septembre, de 10h à 12h. Ce coup-ci, tous sont conviés, sans limite d'âge. "C'est un grand moment pour nous, glisse Virgile Mariette, qui voit là l'occasion de susciter des vocations. Avec un thème autour du Canada, nous ne pouvions pas être absents !"

Le curling en démonstration

Autre sport d'hiver, plus original : le curling. Le dimanche 22 septembre, les "curieux" et les "novices" peuvent découvrir la discipline amusante, qui allie stratégie et précision. Les sessions de découverte se tiennent de 11h à 12h, de 14h à 15h, et de 17h à 18h. Elles sont proposées par le club de Curling de Rouen. Au sein du grand espace consacré au Canada, une place est réservée aux sports. Il s'agit donc d'en apprendre plus aussi sur le baseball, très populaire, les courses de motoneige, ou le lacrosse, sport olympique en 2028 à Los Angeles. Pour une immersion totale, les visiteurs entendront les chants canadiens des supporters de Montréal !