Caen. Le vinyle, un instrument de musique ? J'ai joué avec un orchestre étonnant !

Eventails, claviers d'ordinateurs, sonneries de téléphone ou 45 tours : voici les instruments des musiciens de l'Omedoc, l'orchestre de musique expérimentale du centre culturel le DOC, situé à Aurseulles, à l'ouest de Caen. Jusqu'à présent, le vinyle était pour moi un objet précieux et fragile, que l'on manipule avec délicatesse.

Des représentations uniques

J'en ai une tout autre vision depuis que je me suis essayée à l'exploration musicale. J'ai rejoint l'orchestre dans leur local de répétition, situé, exceptionnellement, dans les sous-sols du château de Caen. Là, tout un tas d'objets que l'on pourrait trouver en brocante occupent une place de choix à côté des tables de mixage, micros et amplificateurs. Pour mon premier essai, je pioche deux 45 tours dans la collection des musiciens. "C'est un disquaire qui nous a donné ce carton entier de 45 tours sans pochettes. On en a fait des outils pour faire du bruit", m'explique Clément Lebrun, codirecteur artistique de l'Omedoc. "Le bruit" se découvre de plusieurs manières. Je heurte les disques, les fais glisser entre eux et les frotte pour produire un son similaire au "scratch", une technique que les DJs utilisent en tournant manuellement les vinyles sur leurs platines.

La superposition de ces accords crée une mélodie que j'ai essayé de reproduire. Difficile cependant d'atteindre la performance des musiciens. Jeudi 5 septembre, ces explorateurs sonores se sont installés dans les couloirs de l'exposition "Le Spectacle des marchandises" du musée des Beaux-Arts de Caen. Ils s'apprêtent à performer pendant six heures autour d'une succession d'événements sonores qui mélangent à la fois des instruments et des objets du quotidien. Un spectacle auquel le public ne pourra "pas trop assister ailleurs" selon Clément Lebrun, puisque certaines situations relèvent de l'expérimentation et parfois même de l'improvisation. Les musiciens répètent leur instrumentation d'une œuvre de Steve Reich : Music for pieces of wood. L'un des membres de l'orchestre me prévient :"Elvire, c'est assez fort ce qu'on fait, tu peux peut-être te mettre de la mousse dans les oreilles." A l'origine, la partition est écrite pour des claves, ces petits morceaux de bois que l'on frappe l'un contre l'autre pour obtenir un son. Mais ce soir, les claves sont donc remplacés par des vinyles. Plus tard, les musiciens troqueront les 45 tours pour de vieux claviers d'ordinateurs. Un objet qu'ils n'ont encore jamais expérimenté !

Pratique. L'actualité de l'Omedoc est à retrouver sur leur page Facebook.