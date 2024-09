Calvados/Orne. Romain Lhémery est le nouveau directeur interdiocésain de l'enseignement catholique

Directeur de l'enseignement catholique dans le diocèse de Séez (Orne) depuis six ans, Romain Lhémery est désormais aussi à la tête de celui du diocèse de Bayeux-Lisieux.

Pouvez-vous vous présenter ?

"Je suis né à Fontainebleau, mais habite dans le Calvados depuis ma seconde. J'ai d'ailleurs fait toute ma scolarité dans le public ! Mon grand frère, plutôt mauvais élève, était lui dans le privé et j'ai donc grandi avec cette image que l'enseignement privé était réservé à ceux qui avaient des difficultés. Je suis ensuite devenu professeurs d'EPS avant de diriger différents établissements dans l'Orne."

Pourquoi ce rapprochement

entre les deux diocèses ?

"Nous voulons prendre le bon des deux côtés, profiter des atouts de chaque diocèse. Il faut mutualiser les expériences, afin de maintenir ce maillage territorial et répondre à différents défis. Il y a un défi économique, car il y a moins d'enfants et donc moins de ressources, mais aussi un défi immobilier. Beaucoup de bâtiments méritent d'être modernisés. On peut aussi se demander comment l'enseignement catholique peut répondre à l'éducation d'aujourd'hui."

Quel est l'atout du diocèse

de Bayeux-Lisieux ?

"Il y a beaucoup de professionnalisme, mais les instances travaillent en silo. Chacun est compétent, mais ne regarde pas ce que fait l'autre. Il faut réussir à travailler ensemble."

Quelle est la situation à la rentrée ?

"Nous accueillons environ 22 100 élèves, soit 330 en moins que l'an passé. La baisse se poursuit, mais s'atténue. Il y a dans le Calvados 37 écoles, 19 collèges et 19 lycées, généraux ou professionnels."