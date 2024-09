Mondeville. Trois membres des gens du voyage volent du matériel de chantier

Jeudi 29 août, trois hommes de la même famille ont été jugés par le tribunal de Caen pour des vols. Le 23 août 2023, à 23h, la police est appelée par le responsable de la sécurité de la société Penet, qui commercialise du matériel de chantier. Trois individus cagoulés se sont introduits dans l'entreprise à Mondeville. Sur place, les policiers voient une camionnette stationnée. Ils fouillent les buissons alentour, aidés par deux chiens, et font sortir les trois hommes. Il s'agit de deux frères de 27 et 20 ans, et de leur cousin de 29 ans, faisant partie de la communauté des gens du voyage.

Ils se promenaient juste sur un sentier

L'un a à la main une cagoule noire et un gant. Le vigile montre les images de surveillance de la caméra. On y voit trois personnes qui prennent du matériel, qui sera plus tard évalué à 4 937€. Ils passent par-dessus le grillage avec des tuyaux et rouleaux en PVC. L'un a soulevé sa cagoule et on peut facilement l'identifier. Lors de leur audition, les prévenus disent qu'ils étaient venus pour se promener sur des sentiers, c'est la façon de vivre des gens du voyage. Ils nient les faits et se demandent pourquoi ils sont interrogés.

A la barre au tribunal de Caen jeudi 29 août, cependant, leur version est différente. Ils avouent le vol. Le cousin dit que s'ils ont menti, c'est parce que les policiers les ont roués de coups. Ce que dément le procès-verbal. Ils ont pris du matériel, car ils vivent en caravane sur des terrains de famille et voulaient faire des travaux.

La société ne réclame rien

La présidente demande : "Avez-vous l'habitude de prendre ce dont vous avez besoin ?" Ils reconnaissent que ce n'est pas bien. Un représentant de la société est présent. Il veut juste une reconnaissance de victime sans réclamer de dommages et intérêts. Le procureur leur fait comprendre que cette attitude peut mettre une société en danger et conduire au chômage des employés. Leur avocat explique que le butin a été restitué. Les trois hommes sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Ils devront régler 127€ de frais de procédure. La société est reconnue victime.