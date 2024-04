Près de Caen. Tentative de vol envers une personne de 98 ans : une voisine fait fuir les cambrioleurs

C'est une affaire rapportée récemment par les policiers du Calvados. Deux individus ont tenté de voler une personne âgée de 98 ans à son domicile le 12 février dernier à Mondeville, près de Caen. Remarquant "une activité suspecte dans la rue", une voisine a fait acte de bravoure en intervenant sur place. Grâce à son action, les deux voleurs ont pris la fuite.

Mais sa bonne action ne s'arrête pas là. Si elle a pris le soin d'alerter les forces de l'ordre, elle a en plus pris la peine de noter la plaque d'immatriculation du véhicule des deux malfrats. "Grâce à son intervention rapide et efficace, l'un des coupables a été identifié et condamné à 12 mois de prison dont 6 mois avec sursis", se félicitent les policiers. Une belle action à mettre en valeur donc.