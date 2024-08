Uniforme à l'école. "C'est bien qu'on le fasse enfin" selon le rectorat de Normandie

L'uniforme à l'école est un sujet de débat récurrent, opposant parents, responsables éducatifs, élèves et membres du gouvernement. Malgré plusieurs tentatives pour introduire cette mesure, elle n'a jamais été généralisée. Toutefois, à la rentrée prochaine, une expérimentation sera menée dans une centaine d'établissements à travers le pays, afin d'en évaluer les effets potentiels.

Le cas de la Normandie

En Normandie, seuls deux établissements ont choisi de participer à cette phase de test. Il s'agit de l'école Arc-en-ciel et de l'Ecole du Centre, toutes deux situées à Vernon dans l'Eure. Lors d'une conférence de presse organisée par le rectorat de Normandie, Christine Gavini, rectrice de l'académie, s'est exprimée sur le sujet.

Le nombre limité d'établissements normands participant à l'expérimentation s'explique par plusieurs facteurs. "Il y avait plutôt eu un engouement de certains élus, mais soit le maire était favorable, mais pas son conseil municipal, soit parfois, et c'était le plus grand cas, les conseils d'administration des écoles, collèges ou lycées n'ont pas accepté, car c'est une mesure qui interpelle un certain nombre d'équipes pédagogiques", a-t-elle précisé.

En effet, même au niveau national, peu d'établissements participent à cette expérimentation. Pour le rectorat, cette initiative représente une opportunité d'évaluer les effets concrets de l'uniforme scolaire, avant d'envisager une éventuelle généralisation. "Ça va être évalué et c'est seulement après qu'on pourra savoir. C'est bien qu'on le fasse enfin, parce que c'est un débat qui a 15 ans, et c'est bien qu'enfin on ait une évaluation des effets réels, parce qu'il y a du pour et du contre", a ajouté Christine Gavini.

L'initiative sera suivie de près par les autorités éducatives, qui espèrent que cette expérimentation apportera des éléments concrets pour éclairer le débat.